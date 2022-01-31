Минимум 480 рублей будут просить за коньяк Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области с 6 февраля поднимут цены на крепкий алкоголь. Приказ об этом подписали в Минфине, сообщает сайт регионального департамента потребрынка.

Так, минимальная розничная стоимость водки составит 261 рубль. Минимум 480 рублей будут просить за коньяк. Дешевый бренди, кальвадос и другие дистилляты обойдутся в 348 рублей. Это цены за 0,5 литра.

Стоимость игристого вина не изменится и будет по-прежнему составлять 169 рублей за 0,75 литра.

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