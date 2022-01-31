Количество случаев коронавируса в Ростовской области увеличилось до 2744

В лабораториях со вчерашнего дня проверили 20064 тестов на коронавирус Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростовской области к утру 31 января снова произошел резкий рост суточной заболеваемости коронавирусом. На этот раз количество случаев увеличилось до 2744, вчера было 2341. Об этом можно судить по обновленным данным на сайте донского правительства.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах Дона. Больше всего инфицированных в Ростове, там вирус подхватили 865 человек. На втором месте Таганрог - 125, на третьем - Аксайский район - 108.

Не менее напряженная обстановка в Батайске - 106, в Шахтах - 91, а также в Волгодонске и Мясниковском районе - 85. Наименьшее число заболевших - по 3 - в Советском и Усть-Донецком районах.

В больницах сейчас находятся 2676 пациентов, 21 человек в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, на неинвазивной ИВЛ - 224.

За сутки из-за COVID-19 скончались 10 человек с COVID-19. Это 9 женщин от 69 до 90 лет и один мужчина 70 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего с начала пандемии не смогли спасти 10021 человек.

В лабораториях со вчерашнего дня проверили 20064 тестов на коронавирус. Полностью прививки сделали 1952,48 тысячи человек.

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