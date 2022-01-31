Ограничения движения в Ростове-на-Дону в феврале 2022: где и когда

В Ростове ограничат движение и запретят остановку транспорта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ограничения движения в Ростове-на-Дону в феврале 2022 анонсировали в департаменте автомобильных дорог и организации автомобильного движения. Публикуем полный список участков, которые придется объезжать.

9 ФЕВРАЛЯ — 15 АПРЕЛЯ:

- По улице 22-я Линия на участке от улицы 22-я Линия, 73, до Базарной площади;

- По улицам 32-я Линия и 31-я Линия на участке от улицы Вити Черевичкина до улицы Сарьяна.

Причина: прокладка подземных инженерных коммуникаций на улицах 31-я и 32-я Линии.

15 — 28 ФЕВРАЛЯ:

- По улице Вересаева, 101/1с2 и улице Берберовской, 2/101с2.

Причина: строительство канализационной сети на улице Вересаева.

С 19 февраля будет запрещена остановка транспорта на улице Судостроительной, на участке от улицы 2-й Володарского до улицы Судостроительной, 90 (восточная сторона), и от улицы Судостроительной, 72, до улицы Судостроительной, 66 (западная сторона).

Причина: повышение уровня безопасности дорожного движения и пропускной способности улично-дорожной сети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики рассказали, какая погода будет в начале февраля в Ростовской области

В Ростове с понедельника по пятницу днем будет от +3 до +9. (Подробности)