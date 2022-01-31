В Ростовской области младенческая смертность возросла на 18,6%

На Дону по разным причинам потеряли 236 детей
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Ростовской области смертность среди малышей до 1 года возросла на 18,6%. Это итоговые данные Росстата за период с января по декабрь 2021 года.
Всего в прошлом году на Дону по разным причинам потеряли 236 детей, в 2020 году - 199.
Донской регион второй в Южном федеральном округе по количеству умерших младенцев. На первом месте остается Краснодарский край. Там в 2021 не смогли спасти 242 ребенка, а годом ранее скончались 232 новорожденных. Самая низкая смертность в Калмыкии, в республике в 2021 году зафиксировали 7 случаев.
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