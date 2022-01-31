Горздрав: поликлиники Ростова испытывают колоссальную нагрузку

За выходные поступило более 5 тысяч вызовов
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За выходные в поликлиники Ростова поступило более 5 тысяч вызовов. Врачи работают на пределе своих возможностей, а сами медучреждения испытывают колоссальные перегрузки. Об этом сегодня, 31 января, сообщает городское управление здравоохранения.
Часы работы кабинетов неотложной помощи и фильтр-боксов продлили до 22 часов. Кроме того, поликлиники увеличили количество выездных бригад и выделили дополнительный транспорт. Больничные листы сейчас оформляют только в электронном виде.
- Убедительно просим каждого отнестись к ситуации с пониманием и соблюдать все санитарные меры. Нужно пройти вакцинацию или ревакцинацию, носить маски, - добавили в Горздраве.
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