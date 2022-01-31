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Спорт31 января 2022 14:09

Шахматист из Ростовской области сразился на международном турнире в Нидерландах

Андрей Есипенко провел партии с сильнейшими игроками мира
Ангелина СКИБА
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Финальный поединок состоялся вчера, 30 января

Финальный поединок состоялся вчера, 30 января

Гроссмейстер из Ростовской области Андрей Есипенко стал седьмым на международном фестивале Tata Steel Chess в Нидерландах. Спортсмен сразился с лучшими шахматистами из других стран. Финальный поединок состоялся вчера, 30 января, сообщает сайт новочеркасской администрации.

В завершающей встрече Андрей Есипенко уступил индийцу Рамешбабу Прагнанандха. Это было второе поражение за весь турнир. Итог - 6,5 очков и место в десятке сильнейших.

Всего за победу поборолись 14 человек. Турнир проходил с 14 по 30 января в голландском Вейк-ан-Зее.

Год назад донской шахматист завоевал бронзу на этом же турнире. Тогда он обыграл действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена. Сейчас Есипенко занимает 26 место в мировом рейтинге FIDE.

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