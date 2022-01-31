Шахматист из Ростовской области сразился на международном турнире в Нидерландах

Финальный поединок состоялся вчера, 30 января

Гроссмейстер из Ростовской области Андрей Есипенко стал седьмым на международном фестивале Tata Steel Chess в Нидерландах. Спортсмен сразился с лучшими шахматистами из других стран. Финальный поединок состоялся вчера, 30 января, сообщает сайт новочеркасской администрации.

В завершающей встрече Андрей Есипенко уступил индийцу Рамешбабу Прагнанандха. Это было второе поражение за весь турнир. Итог - 6,5 очков и место в десятке сильнейших.

Всего за победу поборолись 14 человек. Турнир проходил с 14 по 30 января в голландском Вейк-ан-Зее.

Год назад донской шахматист завоевал бронзу на этом же турнире. Тогда он обыграл действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена. Сейчас Есипенко занимает 26 место в мировом рейтинге FIDE.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Василий Голубев назвал условия для проведения Олимпиады-2036 в Ростовской области

Губернатор прокомментировал ситуацию на пресс-конференции сегодня, 27 января (подробности)