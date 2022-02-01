73 здания подготовили к эксплуатации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Ростова разрешили строительство 83 многоквартирных домов в 2021 году. Об этом на итоговом совещании в администрации рассказал директор городского департамента архитектуры Глеб Мельников.

- Всего было выдано 205 разрешений на строительство и реконструкцию, в том числе 55 разрешений на возведение 83 многоквартирных домов общей площадью более 2 млн квадратных метров, - рассказал Глеб Мельников.

После этого, по словам чиновника, оформили 177 разрешений на ввод в эксплуатацию, речь идет и о 73 жилых зданиях общей площадью более 1,5 млн квадратных метров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области планируют построить 60 заправок для электромобилей

Новые объекты возводят в рамках пилотного проекта (подробности)