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Экономика1 февраля 2022 9:43

Власти Ростова разрешили строительство 83 многоквартирных домов в 2021 году

Речь идет о более 2 млн квадратных метров
Ангелина СКИБА
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73 здания подготовили к эксплуатации

73 здания подготовили к эксплуатации

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Ростова разрешили строительство 83 многоквартирных домов в 2021 году. Об этом на итоговом совещании в администрации рассказал директор городского департамента архитектуры Глеб Мельников.

- Всего было выдано 205 разрешений на строительство и реконструкцию, в том числе 55 разрешений на возведение 83 многоквартирных домов общей площадью более 2 млн квадратных метров, - рассказал Глеб Мельников.

После этого, по словам чиновника, оформили 177 разрешений на ввод в эксплуатацию, речь идет и о 73 жилых зданиях общей площадью более 1,5 млн квадратных метров.

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