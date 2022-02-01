В Ростове-на-Дону экс-сотрудницу Росстандарта оштрафовали на миллион за системные взятки

В Ростове озвучили приговор бывшей сотруднице Росстандрта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице сотрудники областной ФСБ пресекли коррупцию в одном из отделов Росстандрта. Оперативники выясни, что два года инспектор получала взятки от представителей коммерческих организаций. Так, одна фирма дала женщине 40 тысяч рублей, другая – 60.

Суммы варьировались от 25 тысяч до 100 тысяч рублей. Взамен инспектор не реагировала на выявленные нарушения в сфере соблюдения технических регламентов.

- СУ СК России по Ростовской области в отношении злоумышленницы в период с сентября 2020 по май 2021 года возбуждено шесть уголовных дел статье «Получение взятки», - прокомментировали в пресс-службе областной ФСБ.

Во время следственных действий уже экс-инспектор полностью признала свою вину.

Октябрьским районным судом Ростова ей назначено наказание в виде штрафа в размере один миллион рублей. Приговор вступил в законную силу.

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