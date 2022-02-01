Суд признал законным снос старинного здания на Ворошиловском в Ростове

Администрация сумела ответить на все претензии и выиграла дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону признали законным решение властей о сносе старинного жилого здания на Ворошиловском, 55. Эту информацию по итогам слушаний внесли в картотеку Арбитражного суда.

- Отказать в удовлетворении заявления (жалобы), - постановили в инстанции.

Окончательный вердикт утвердили буквально вчера, 31 января. Само же разбирательство длится с июля 2021 года, именно тогда материалы дела взяли на рассмотрение.

Известно, что иск подала ростовчанка, которая была против сноса постройки. Причем такое же мнение якобы было и у большинства жильцов. Это зафиксировали на общедомовом собрании. Кроме того, участники процесса со стороны обвинения не поверили в результаты экспертизы, которую до этого провели власти. Администрация сумела ответить на все претензии и выиграла на слушаниях.

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