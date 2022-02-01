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Общество1 февраля 2022 12:04

Власти Ростова вернулись к планам по строительству моста на Зеленый остров

Речь идет о постоянной переправе
Ангелина СКИБА
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Пока в донской столице используют только понтонный мост. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

Пока в донской столице используют только понтонный мост. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

Власти Ростова вернулись к планам по возведению постоянного моста на Зеленый остров. Об этом рассказал руководитель департамента архитектуры и градостроительства Глеб Мельников.

- В актуализированном Генплане предусмотрена организация мостового перехода на Зеленый остров. Постоянная переправа создаст условия для дальнейшего развития территории как рекреационной зоны, - сказал Глеб Мельников.

К слову, о возможном строительстве нового моста власти заявляли еще в 202 году. Тогда даже называли и примерное расположение будущего объекта, предварительно, в районе 29-й Линии. Сейчас в донской столице используют только понтонный мост, он бывает открыт только в теплое время.

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