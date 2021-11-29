В Ростове проезд по понтонному мосту закрыли до весны 2022 года

На зиму мост пришвартовывают рядом с базой муниципального предприятия. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

В Ростове развели понтонный мост на Зеленый остров, теперь движение по переправе будет закрыто до весны. Об этом на своей странице в Instagram сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Такие меры принимают ежегодно в целях безопасности. На зиму мост пришвартовывают рядом с базой муниципального предприятия по ремонту и эксплуатации искусственных сооружений. В случае необходимости некоторые элементы достают на берег, - написал Алексей Логвиненко.

Наведение наплавного моста планируют в первой декаде апреля 2022 года, добавил глава администрации. Ранее на портале «Активный ростовчанин» жители города попросили власти построить постоянную переправу.

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