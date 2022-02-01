Ситуация с коронавирусом «значительно осложнилась» в детсадах и школах Ростовской области

Обострение зафиксировали в трех городах и трех районах Дона Фото: Мария ЛЕНЦ

В детсадах и школах Ростовской области ситуация с коронавирусом «значительно осложнилась, но вместе с тем никакой катастрофической ситуации не наблюдается». Такое заявление сегодня, 1 февраля, сделал главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

- Ситуация на четвертой неделе в первую очередь была сложной в Мясниковском, Обливском, Ремонтненском районах, а также в городах Азове, Гуково и Зверево, - отметил Евгений Ковалев.

Специалист добавил, что «обострение» было только в некоторых образовательных учреждениях, там родители жаловались на принимаемые меры.

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