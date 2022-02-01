Встречу выпускников перенести в онлайн-формат предложил главный санврач Дона

5 февраля обычно проводят встречу выпускников Фото: Ксения КОНЮХОВА

Встречу выпускников в Ростовской области призвал запретить главный санврач региона Евгений Ковалев. Специалист посоветовал всем образовательным учреждениям провести встречи в онлайн-формате.

- 5 февраля проводят встречу выпускников. Вчера поступил шквал обращений от родителей ростовских школников. Сообщали, что встречи будут проводить проводить очно. Посмотрел ряд сайтов, на самом деле есть приглашения. Считаю, что это недопустимо. Посторонних быть не должно. Да, праздник традиционный, но на сегодня у нас совсем другая ситуация, и нужно принять меры для того, чтобы этого не было, - подчеркнул Евгений Ковалев.

Глава управления Роспотребнадзора отметил, что в Шахтах и Аксайском районе такие вечера собираются проводить дистанционно.

- Думаю, это хороший пример, чтобы другие школы поступили также, не отменяя это традиционное, доброе мероприятие, - сказал Евгений Ковалев.

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