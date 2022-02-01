В Ростовской области заболеваемость среди детей выросла в 3 раза

Ситуация в образовательных учреждениях значительно осложнилась Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области заболеваемость среди детей от 7 до 14 лет выросла в 3 раза. Также в 3,5 раза больше случаев инфекции выявили у молодежи от 15 до 17 лет. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщил главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев.

- В школах и детсадах ситуация значительно осложнилась, но вместе с тем ничего существенно катастрофичного пока не регистрируют, - прокомментировал Евгений Ковалев.

Известно, что обострение заболеваемости на прошедшей неделе были в школах Мясниковского, Обливского и Ремонтненского районов, а также в городах Азове, Гуково и Зверево.

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