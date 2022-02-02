Браконьеров с уловом и запрещенными сетями поймали в Ростовской области

Рыбаки успели выловить карася, судака, леща и щуку. Фото: пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Браконьеров с уловом на 160 тысяч рублей и запрещенными сетями поймали в Ростовской области. Теперь нарушителей могут крупно оштрафовать или отправить в тюрьму на 5 лет, рассказали в транспортной полиции.

Подозреваемые - жители Цимлянского района 28 и 26 лет. Их заметили во время рейда. К этому моменту рыбаки уже успели выловить 135 штук карася, судака, леща и щуки. Кроме того, добычу вели с помощью 4 лесковых сетей, их общая протяженность составила около 280 метров.

Все доказательства нелегального промысла у задержанных изъяли, также конфисковали весельную лодку. Мужчины ответят по уголовным статьям, уточнили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

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