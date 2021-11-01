Браконьера с уловом на 3,5 млн рублей поймали в Ростовской области

Всего у нарушителя нашли около 100 кг тарани и судака. Фото: погрануправление ФСБ России по РО

Браконьера с уловом на 3,5 млн рублей поймали на берегу Таганрогского залива в Ростовской области. Теперь нарушителю грозит внушительный штраф, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону.

Рыболова заметили во время рейда в районе Таганрога. К этому моменту он уже успел погрузить добычу в свою легковушку. Всего у мужчины нашли около 100 кг тарани и судака. Это оказалось грубым нарушением. И дело оказалось не только в количестве выловленной рыбы - ранее Минсельхоз запретил ловить судака в Таганрогском заливе.

Похожий случай произошел в сентябре этого года в районе села Приморка. Тогда двое мужчин поймали 350 штук судака и рыбца, ущерб составил 1,5 млн рублей.

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