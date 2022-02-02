В Ростовской области аферист обманул пенсионерку на 2,8 млн рублей

Полицейские уже завели уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области пенсионерка потеряла все свои накопления после беседы с мошенником. Он обманул женщину на 2,8 млн рублей и перестал отвечать на звонки. Полицейские уже завели дело и разыскивают бандита, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Как выяснилось, 69-летняя жительница Таганрога поверила обходительному собеседнику, который позвонил и представился сотрудником брокерской фирмы. Мужчина по отработанной схеме посулил легкий заработок на торговле акциями, и его пенсионерка захотела попробовать.

Женщина по указанию «специалиста» отправила все свои деньги на несколько разных счетов и осталась ни с чем.

В полиции напоминают: нельзя верить неизвестным, которые звонят и предлагают якобы выгодные услуги. Не переводите средства на чужие счета и не раскрывайте данные своей карты. Лучше сразу завершать подобные беседы.

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