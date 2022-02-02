В Ростове три автобусных маршрута начнет обслуживать торговая компания

Пока что всеми направлениями занимается компания «ТК Авто-Лайн» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове три автобусных маршрута - № 12, 60 и 60а - начнет обслуживать компания, которая специализируется на оптовой торговле продуктами и напитками. Об этом сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

Отмечается также, что компания занимается выращиванием зерновых культур, изданием книг, сносом зданий, земляными работами. Всего успевают в 41 виде деятельности, и, конечно же, ко всему прочему организация имеет разрешение на регулярные перевозки.

Планируется, что на маршрут №12 выпустят 4 автобуса малого класса, по направлению № 60 будут курсировать 5 машин малого класса и одна среднего, также людей должны перевозить три автобуса № 60а.

Пока что всеми этими направлениями занимается компания «ТК Авто-Лайн». Этого перевозчика временно задействовали после расторжения контракта с «Авто-Сити». Обе организации находятся в реестре недобросовестных поставщиков.

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