Проезд в автобусах Азова с февраля подорожал до 22 рублей

Последний раз стоимость на билет повышали в октябре 2020 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Азове с 1 февраля проезд в общественном транспорте подорожал до 22 рублей. Речь идет о расценках в автобусах и маршрутках, сообщает сайт городской администрации.

Власти отметили, что рост тарифа утвердили по просьбе перевозчиков. Они напрямую обратились в областной Минтранс и получили разрешение.

- Последний раз стоимость на билет повышали в октябре 2020 года. Существующие цены убыточны. Кроме того, Азов был одной из немногих территорий, где не повышали проезд в 2021 году. Даже после предстоящего роста, оплата все равно останется одной из самых низких в регионе. Например, в Батайске и Волгодонске платят 24 рубля, в Донецке и Таганроге - 25 рублей, в Шахтах - 27 рублей, - отметили в администрации Азова.

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Это уже второе повышение на несколько месяцев (подробности)

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