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Общество3 февраля 2022 6:34

В Ростове число вызовов скорой помощи превысило гарантированные объемы

Срок ожидания медиков зависит от состояния пациента
Ангелина СКИБА
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Время прибытия по неотложным вызовам не регламентировано

Время прибытия по неотложным вызовам не регламентировано

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону число вызовов скорой помощи вдвое превысило гарантированные объемы. За стуки к медикам поступает более 1700 обращений, сообщает сайт городской администрации.

- Лечение бывает плановое, неотложное и экстренное. Срок ожидания медиков зависит от состояния пациента. При экстренной форме скорая помощь оказывается безотлагательно, - уточнили власти.

Время прибытия по неотложным вызовам - при инфарктах, инсультах, ДТП и серьезных травмах - не регламентировано, их выполняют сразу же, если нет экстренных случаев.

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