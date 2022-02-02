Кому звонить, если не едет «скорая», рассказали в мэрии Ростова

Количество обращений в «скорую» сейчас почти вдвое превышает гарантированные объемы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области число заболевших коронавирусом за сутки выросло почти на три тысячи человек. И количество вызовов в «скорую», в том числе и в донской столице, заметно увеличилось. Об этом в интервью «КП-Ростов-на-Дону» рассказал заместитель главного врача по скорой медицинской помощи ГБСМП Ростова Василий Фалин.

В Управлении здравоохранения Ростова добавили, что медицинская помощь бывает плановая, неотложная и экстренная. И от того, в какой именно помощи нуждается пациент, зависит и срок ожидания бригады медиков.

- Время прибытия на вызовы в неотложной форме не регламентировано. Они отдаются к исполнению, если отсутствуют вызовы в экстренной форме - например, подозрения на инфаркт, инсульт, дтп, угрожающие жизни травмы и состояния и тд., – добавили медики. - В экстренной форме скорая помощь оказывается медицинской организацией безотлагательно.

Кроме того, в мэрии города объяснили и по каким телефонам нужно звонить, чтобы – узнать, когда приедет бригада фельдшеров.

АЛЛО!

Телефон старших врачей скорой медицинской помощи: 8863-233-96-01.

Телефон врача консультанта скорой помощи: 8863-235-22-11.