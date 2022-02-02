Число инфицированных в Ростовской области возросло на 2935 человек

Больше всего заболевших оказалось в Ростове Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за прошедшие сутки снова возросла заболеваемость COVID-19. Выявили 2935 новых носителей вируса. Коэффициент распространения инфекции уже достиг 2,2. Такие данные опубликовали сегодня, 2 февраля, на сайте донского правительства.

Заболевших обнаружили в 55 городах и районах Дона. Например, в Ростове - 931, в Таганроге - 133, в Батайске - 103, по 102 случая в Новочеркасске и Аксайском районе. Меньше сотни инфицированных зарегистрировали в Шахтах - 93, Сальском районе - 92, в Волгодонске - 78, Мясниковском районе - 67 и далее в порядке уменьшения. Самое малое количество положительных тестов - 4 - подтвердили в Советском районе.

В больницах сейчас находятся 2720 пациентов, 19 из них в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, 227 - на неинвазивной ИВЛ.

За прошедшие сутки произошло еще 11 смертей: скончались 9 женщин от 61 года до 94 лет, а также 2 мужчин 70 и 85 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего на Дону пандемия унесла жизни 10048 человек.

В лабораториях проверили со вчерашнего дня 22491 анализ на вирус. Полностью прошли вакцинацию к этому моменту 1954,57 тысячи человек.

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