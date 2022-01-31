Замглавврача ростовской БСМП рассказал, как справляется «скорая» после всплеска заболевших из-за омикрона

За последние сутки число заболевших коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 2 744 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число заболевших коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 2 744 человек. О работе службы скорой помощи в этой значительно осложнившейся ситуации сегодня в эфире Радио «Комсомольская правда» беседовали с заместителем главного врача ГБСМП по скорой помощи Василием Фалиным.

«НА ВОПРОСЫ ДИСПЕТЧЕРА ОТВЕЧАЕМ СПОКОЙНО»

- Василий Владимирович, можно ли сказать, что ситуация такова, что вы работаете в этот период времени на пределе возможностей?

- Я бы даже сказал, что мы работаем за пределами своих возможностей. Количество обращений в «скорую» сейчас огромное, почти вдвое превышает гарантированные объемы. В цифрах скажу так: более 1,5 тысячи вызовов в сутки. Это много. Но мы стараемся помочь каждому человеку. И это во многом благодаря тесному обмену информацией с неотложными службами при поликлиниках города. То есть вызовы с неотложным поводом – не угрожающие жизни - мы передаем в неотложную службу при поликлиниках.

- Мы в наших с вами беседах всегда касаемся этой темы: предварительного опроса диспетчера в момент звонка в службу скорой помощи. Давайте еще раз проговорим – зачем это нужно?

- Все вопросы, которые задает диспетчер «103» очень важны. Прежде всего, для понимания ситуации. Во-первых, для того, чтобы оценить является ли повод экстренным, то есть, угрожает ли он непосредственно жизни человека, либо неотложным. Во-вторых, чтобы стал понятен приоритет: по детям, по пожилым людям, по сопутствующим заболеваниям. Так что, на все уточняющие вопросы диспетчера нужно постараться спокойно и объективно ответить.

9 ИЗ 10 ЗАБОЛЕВАЮТ НОВЫМИ ВИРУСОМ

- Тоже вопрос, который я считаю важным: когда не нужно звонить в «скорую»? Вот запершило в горле, или температура 37,8. Нам ведь свойственно сразу обращаться в «скорую» именно потому, что есть надежда, что тут то нам точно помогут. К чему нам нужно все-таки с пониманием отнестись?

- С пониманием, нужно отнестись, прежде всего, к тому, что «скорая» даже выезжать не должна к человеку с першением в горле, например, как вы сейчас сказали. Да и повышение температуры не всегда повод для выезда. Для этого федеральный Минздрав издал специальную памятку о том, как вести себя человеку при подозрении на вирусную инфекцию, в том числе COVID-19. Ее можно из интернета скачать и с ней ознакомиться.

- Сейчас все говорят о «коварном омикроне». Что мы уже о нем знаем?

- Штамм «омикрон», который сейчас циркулирует активно в городе и области, не вызывает настолько частого и тяжелого повреждения легких, как «дельта», к примеру. Но все же требует соблюдения всех необходимых противоэпидемических мероприятий в виде самоизоляции и адекватного лечения. Особенность «омикрона», к сожалению, такова, что он обладает способностью обходить иммунитет даже тех людей, у которых выработаны антитела к предыдущим штаммам. 9 из 10 человек заболевают. Но, повторюсь, вызывает не такое тяжелое заболевание, как «дельта».

Замглавного врача ГБСМП по скорой помощи Василий Фалин.

ФЕЛЬДШЕРЫ ТОЖЕ БОЛЕЮТ

- Василий Владимирович, водители «скорой» и фельдшеры тоже ведь болеют. Как вы выходите из ситуации?

- Да, этот вопрос часто не волнует тех, кто вызывает скорую помощь, но это и понятно. Человек сконцентрирован на своем состоянии здоровья и хочет, чтобы ему помогли, по возможности, как можно быстрее. Мы в ежедневном режиме мониторим ситуацию по своим сотрудникам. Стараемся максимально рационально использовать свои ресурсы, например, чаще теперь оказываем консультативную помощь по телефону. Там, где это уместно, разумеется. Ведь одна из основных задач скорой помощи – это выборка из всего массива поступающих обращений тех, которые имеют статус экстренных: инсульты, инфаркты, утопление, падение с высоты, разного рода травмы. Ведь все это никуда не исчезло из повседневной жизни, несмотря на ковид.

- Сколько все-таки сегодня может ехать бригада на вызов, учитывая ситуацию?

- На экстренные вызовы нормативы никто не отменял: в течение 20 минут с момента обращения. На неотложные вызовы, когда жизни и здоровью человека угрозы нет, бригада сегодня может ехать от сорока пяти минут до нескольких часов.

ТЕМПЕРАТУРА НЕ ВСЕГДА ПОВОД ДЛЯ ЗВОНКА

- А сама частая жалоба, с которой обращаются в «103»?

- Повышение температуры. Пожалуй, с этой жалобой обращаются чаще всего. Но сам факт температуры у взрослого человека – это не повод обращения в скорую. Мы не устаем об этом говорить, но не все это понимают. Ну, вы же не будете армейский спецназ во время боевых действий заставлять рыть окопы?! Так и здесь. Скорая помощь не должна вызываться по принципу: если в поликлинике большая очередь, а не позвонить ли мне в скорую помощь, понимаете?

- А как на улице, часто не пропускают спецтранспорт? Был же случай недавно, что автомобиль протаранил карету скорой помощи, когда с мигалкой та поехала на красный свет светофора?

- Можно отметить положительные изменения. Случаи, подобные тому, о котором вы сказали, единичны. Мы ведь не на каждый вызов включаем спецсигналы. Это не нужно. Только лишний шум создает. Но уж если спецсигнал включен, необходимо понимать, что случай действительно сложный, экстремальный и, как предусмотрено ПДД, необходимо уступить дорогу такому транспорту. Ведь в этот момент он может ехать к вашим близким.

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