В Северном микрорайоне Ростова скорая столкнулась с иномаркой

В Ростове столкнулись иномарка и скорая помощь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице случилась авария с участием автомобиля скорой помощи. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в субботу, 22 января, около половины девятого вечера на улице Комарова. По предварительным данным, в районе дома № 20в автомобиль скорой помощи БСМП-2 под управлением 69-летнего шофера ехал с включенными проблесковыми маячками и сиреной на красный сигнал светофора. Медики везли в НИАП беременную женщину. В это время на зеленый сигнал светофора на перекрестке ехала машина Kia Ceed, за рулем которой был 38-летний водитель, который старался проскочить быстрее "скорой". В результате этого произошло столкновение.

К счастью, в аварии никто не пострадал. Беременную женщину пересадили в другую подъехавшую карету скорой помощи и благополучно доставили в медицинское учреждение.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения.

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