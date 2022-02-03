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Происшествия3 февраля 2022 7:18

В компании, владеющей «Ростовводоканалом», собираются сменить руководство

Зарубежная компания планирует переназначить совет директоров
Ангелина СКИБА
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Слушания состоялись в Арбитражном суде Москвы

Слушания состоялись в Арбитражном суде Москвы

Фото: Артем КИЛЬКИН

В компании, владеющей «Ростовводоканалом», в АО «Евразийский», собираются сменить руководство. Об этом стало известно после вердикта Арбитражного суда Москвы.

Если говорить более точно, то должны переназначить совет директоров. Этого добивалась зарубежная компания Lareli Holdings LTN, организация выиграла процесс и теперь в течение 90 дней проведет внеочередное собрание топ-менеджеров.

О влиянии возможных кадровых перестановок на ситуацию в «Ростовводоканале» пока судить нельзя. Заявлений об этом на донском предприятии никто не делал.

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