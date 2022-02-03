Новый проект охранной зону на утверждение должны отправить в следующем году Фото: Павел КЛОКОВ

Проект объединенной охранной зоны Ростова не приняли в Минкульте России. Документ отправили на доработку, так как посчитали «не соответствующим законодательству». Об этом в Instagram сообщили активисты движения «Мой фасад».

- Правда вскрылась несколько дней назад. Ещё в августе 2020 года Минкульт отклонил планы и передал на доработку. С той поры никто исправления не представил. По последним данным, отправку проекта перенесли на следующий год. Официально, потому что появились новые памятники архитектуры. О проблемах - ни слова, - написали авторы поста.

Градозащитники отметили, что разработкой занималось «Донское наследие», и эта организация якобы почти ничего не поменяла в документации с конца 2019 года.

- Похоже на то, что они просто решили подождать, пока утихнут возмущения и споры. Либо хотели продавить первоначальный вариант и получить формальное согласие от нас, а потом говорить, как плодотворно работали с общественностью, - добавили активисты.

К слову, общественники изначально выступали против этого проекта. Дело в том, что в некоторых случаях охранная зона не распространялась на отдельные кварталы со старинными зданиями. Все дома, которые были без защиты, могли просто снести для новой застройки.

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