Жителя Ростова спустя три дня после исчезновения нашли мертвым

Как и из-за чего умер мужчина, не уточняют. Фото: группа в VK отряда «ЛизаАлерт Юг».

В Ростовской области нашли тело 35-летнего Сергея Шабанова. Мужчина пропал без вести несколько дней назад, и в итоге все завершилось трагически. О произошедшем сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт Юг» в VK.

Информацию опубликовали сегодня, 3 февраля. Розыск вели с 31 января 2022 года, именно в этот день житель донской столицы выехал из дома на своем автомобиле Honda Accord и не вернулся.

Как и из-за чего умер ростовчанин, не уточняют. По всей видимости, правоохранители еще не завершили расследование, поэтому детали раскрывать не стали.

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