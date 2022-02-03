В Ростове следователи начали выяснять причины гибели молодой супружеской пары

Признаков насильственной смерти не обнаружили Фото: Олег ЗОЛОТО

В донской столице следователи начали выяснять причины гибели молодой супружеской пары в доме на Шолохова. Об этом корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» сообщили в пресс-службе регионального управления Следкома.

- По факту обнаружения тел двух человек в квартире многоквартирного дома проводится доследственная проверка. Признаков насильственной смерти в ходе осмотра тел погибших не обнаружено, - подчеркнули в ведомстве.

Речь идет о трагедии, которая произошла 30 января. Предварительно известно, что муж и жена умерли прямо на глазах у свою маленьких детей.

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