В Ростове до 22 часов продлили работу фильтров и кабинетов неотложной помощи

Нагрузка на поликлиники идет колоссальная, подчеркивают власти Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону работу кабинетов неотложной помощи и фильтров продлили до 22 часов. Ежедневно в медучреждениях отдельно от других пациентов принимают около 3 тысяч человек с симптомами ОРВИ и коронавируса, указали на сайте городской администрации.

- На 264 человека увеличили число сотрудников, участвующих в оказании медпомощи пациентам в фильтрах. С подозрением на вирусную инфекцию принимают в 131 кабинете, - говорится в сообщении.

При этом вызовов к медикам поступает по 5 тысяч в сутки. За последнюю неделю на дом к заболевшим выезжали более 34 тысяч раз. Нагрузка идет колоссальная, подчеркивают власти. Помогают врачам сейчас 96 волонтёров и 177 студентов-медиков. Дополнительно привлекли 67 спецмашин.

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