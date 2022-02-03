Средняя зарплата в Ростовской области превысила 37,9 тысячи рублей

Одними самых низких оказались зарплаты строителей и работников образования Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Ростовской области средняя номинально начисленная зарплата за январь - ноябрь 2021 года составила 37,9 тысячи рублей. Это на 9,4% больше, чем за такой же период 2020 года, тогда люди получали около 35 тысяч рублей, сообщает Ростовстат.

Аналитики ведомства отметили, что больше всех в прошлом году зарабатывали специалисты, занятые в финансовой и страховой деятельности. В месяц трудовая выплата у них составляла 64,4 тысячи рублей.

На втором месте по уровню дохода оказались представители научных и технических сфер. Они получали по 49,6 тысячи рублей. Работники в области информации и связи с небольшим отрывом заняли третье место - 48,2 тысячи рублей.

При этом одними самых низких были зарплаты строителей - 32,9 тысячи рублей, работников образования - 29,8 тысячи, а также у специалистов по водоснабжению, водоотведению и утилизации отходов - 28,7 тысячи рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зарплаты чиновников Ростовской области в 1,5 раза превысили среднюю оплату труда

Аналитики подсчитали уровень выплат за 2020 год (подробности)