Начальника колонии №14 арестовали в Ростовской области

Арест утвердили в Ленинском районном суде донской столицы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области начальника новочеркасской колонии №14, которого подозревают в растрате, отправили в СИЗО. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

- Постановлением от 2 февраля избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток, по 31.03.2022 включительно. Подозреваемый проходит по статье 160 УК РФ, - прокомментировали в инстанции.

Предварительно, задержанный совершил преступление в период с 18 декабря 2021 по 10 января 2022 года. Руководитель якобы «используя служебное положение, растратил вверенное ему имущество на общую сумму в 1,3 млн рублей». Это считается особо крупным размером. Добавим, арест утвердили в Ленинском районном суде донской столицы.

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