В Ростовской области начальника новочеркасской колонии заподозрили в растрате

Сейчас расследование продолжается Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области в растрате на 1,3 млн рублей заподозрили начальника исправительной колонии. Сейчас решается вопрос о заключении задержанного под стражу, рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

- Предварительно, с декабря 2021 года по январь 2022 года руководитель колонии №14 в Новочеркасске похитил вверенное ему имущество. Это нанесло ущерб исправительному учреждению, - пояснили в ведомстве.

Сейчас расследование продолжается. Если вину подозреваемого докажут, его могут оштрафовать и отправить в тюрьму на срок до 10 лет.

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