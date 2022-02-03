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Общество3 февраля 2022 14:41

В донской столице на Левом берегу подготовили пять участков для переноса порта

Общая их площадь составляет 14,7 гектара
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростовской области подготовили участки для переноса порта

В Ростовской области подготовили участки для переноса порта

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице на Левом берегу Дона уже подготовили пять земельных участков для предстоящего переноса грузового порта. Об этом на заседании об итогах работы департамента имущественно-земельных отношений за 2021 год рассказал глава департамента Александр Безбородых.

Общая площадь выделенных участков составляет 14,7 гектара. На них будет располагаться инфраструктура для порта.

Все пять участков находятся в районе улицы 1-й Луговой. В настоящее время в этом месте находится роща.

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Для продления набережной Ростовский порт перенесут на левый берег Дона.

Также придется разобрать часть железной дороги.

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