В донской столице на Левом берегу подготовили пять участков для переноса порта

В Ростовской области подготовили участки для переноса порта Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице на Левом берегу Дона уже подготовили пять земельных участков для предстоящего переноса грузового порта. Об этом на заседании об итогах работы департамента имущественно-земельных отношений за 2021 год рассказал глава департамента Александр Безбородых.

Общая площадь выделенных участков составляет 14,7 гектара. На них будет располагаться инфраструктура для порта.

Все пять участков находятся в районе улицы 1-й Луговой. В настоящее время в этом месте находится роща.

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Также придется разобрать часть железной дороги.