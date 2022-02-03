В Ростове экс-главбуха МФЦ заподозрили в мошенничестве на 680 тысяч рублей

Женщину подозревают по двум статьям Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове бывшего главного бухгалтера МФЦ заподозрили в служебном подлоге и мошенничестве на более чем 680 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

Предварительно, подозреваемая с января 2020 по май 2021 года вносила ложные сведения в платежные поручения и реестры получателей зарплаты. После этих изменений деньги поступали не людям, а на счет злоумышленницы.

- Во время предварительного следствия женщина возместила ущерб в полном объеме. Все доказательства по делу уже направили в суд, - добавили в пресс-службе Следкома.

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