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Происшествия3 февраля 2022 14:59

В Ростове экс-главбуха МФЦ заподозрили в мошенничестве на 680 тысяч рублей

Все доказательства по делу уже направили в суд
Ангелина СКИБА
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Женщину подозревают по двум статьям

Женщину подозревают по двум статьям

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове бывшего главного бухгалтера МФЦ заподозрили в служебном подлоге и мошенничестве на более чем 680 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

Предварительно, подозреваемая с января 2020 по май 2021 года вносила ложные сведения в платежные поручения и реестры получателей зарплаты. После этих изменений деньги поступали не людям, а на счет злоумышленницы.

- Во время предварительного следствия женщина возместила ущерб в полном объеме. Все доказательства по делу уже направили в суд, - добавили в пресс-службе Следкома.

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