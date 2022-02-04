Поезд и грузовик DAF столкнулись на переезде в Ростовской области

За рулем большегруза с полуприцепом был мужчина 39 лет. Фото: отдел пропаганды УГИБДД.

Ночью 4 февраля на железнодорожном переезде в Ростовской области столкнулись пассажирский поезд и грузовик DAF. Из-за аварии до 7 утра было перекрыто движение, сейчас составы и транспорт курсируют в прежнем режиме, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

ДТП произошло примерно в 1 час ночи на трассе Азов - Самарское в районе хутора Еремеевка. За рулем большегруза с полуприцепом был мужчина 39 лет, он вез пластмассовую крошку из Азербайджана в Ростов.

- Предварительно, водитель начал переезжать пути на запрещающий сигнал светофора. Из-за этого поезд «Москва - Симферополь» врезался в полуприцеп, который в свою очередь задел контактную сеть. От удара опора упала на железнодорожные пути. В результате ЧП никто не пострадал, - рассказали в УГИБДД.

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