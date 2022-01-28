15-летняя девочка пострадала в ДТП с погрузчиком на трассе Ростов - Таганрог

Столкнулись «МТЗ погрузчик» и Mitsubishi Lancer
Фото: Сергей ГАПОН
15-летняя девочка пострадала после столкновения иномарки и погрузчика на трассе Ростов-на-Дону - Таганрог в Ростовской области. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.
Несчастный случай произошел днем 27 января. Полицейские предварительно выяснили, что аварию устроил 38-летний водитель спецтехники.
Мужчина на «МТЗ погрузчик» при повороте налево не убедился в безопасности маневра и зацепил Mitsubishi Lancer. В итоге травмы получила школьница, которая находилась на пассажирском сидении в легковушке.
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