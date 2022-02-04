Первые подснежники появились в Ростовской области

Красивой находкой в Интернете поделились жители Дона. Фото: группа в VK Это Ростов - новости Ростова-на-Дону

В Ростовской области появились первые подснежники. Цветы запечатлели на камеру очевидцы, а после этого счастливой находкой поделились с земляками в одном из интернет-пабликов.

Судя по снимку, вестников весны обнаружили на поляне. Они, несмотря ни на что, пробились сквозь снежную шапку и вовсю цветут и радуются солнцу, которое время от времени выглядывает из-за туч и согревает их в эти февральские дни.

К слову, появление подснежников в этом месяце - вполне нормальное явление. Правда, нежные «снежинки» все же могут пострадать во время резкого похолодания.

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