Донское правительство закупит композиции из живых цветов на 2,3 миллиона рублей

Донское правительство закупит живые цветы Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Правительство Ростовской области приняло решение закупить живые цветы, композиции из них и губернаторские букеты. На их приобретение планируется потратить более 2,3 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим правительством. Все желающие уже подали свои заявки на участие и в настоящее время идет работа комиссии, по итогам которой будет определен победитель. Ему предстоит доставить в правительство 453 губернаторских букета из роз, 88 композиций из живых цветов и 658 красных гвоздик.

Цветы будут доставляться по требованию заказчика в течение 2022 года. Оплату букетов будет производить правительство Ростовской области.

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