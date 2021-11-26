В поселке Темерницком появится школа на тысячу мест

В поселке Темерницком возведут школу на тысячу учеников Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Аксайского района приняли решение возвести новую школу в поселке Темерницком. На ее строительство планируется выделить более миллиарда рублей и уже ведутся поиски подрядчика. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен управлением образования администрации Аксайского района. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 3 декабря. Затем после работы комиссии будет определен победитель, который займется строительством школы, в которой одновременно смогла бы обучаться тысяча учеников.

Финансирование проекта будет осуществляться одновременно из областного и районного бюджетов. Завершить строительство будет необходимо через 16 месяцев с момента заключения контракта.

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Торжественное открытие запланировано на 28 декабря.