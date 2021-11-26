На техобеспечение во время открытия городской елки в Ростове потратят более 2,1 миллиона рублей

В Ростове на техобеспечение открытия главной городской новогодней елки потратят более 2,1 миллиона рублей. Фото: администрация Ростова

Власти донской столицы объявили поиск подрядчика, который займется техническим обеспечением открытия городской новогодней елки. На проведение работ планируется выделить более 2,1 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городским управлением культуры. Все желающие могут подать свои заявки на участие до 3 декабря. Согласно опубликованной документации определенный комиссией победитель должен будет предоставить свои услуги по "организации показа спектаклей, концертов и иных зрелищных программ (произведений исполнительского искусства), включая мероприятия по продвижению исполнительских искусств".

Источник финансирования в документах указан не был, но известно, что все работы должны быть выполнены с момента заключения контракта и до 31 декабря нынешнего года. Стоит отметить, что открытие главной городской новогодней красавицы запланировано на 28 декабря.

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