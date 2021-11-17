Городские власти дозакупят новогодние украшения еще почти на 19,5 миллиона рублей

В Ростове закупят новые уличные украшения к Новому году. Фото: городское управление наружной рекламой

Городские власти донской столицы приняли решение осуществить дозакупку уличных украшений к Новому году. На эти нужды планируется потратить почти 19,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городским управлением наружной рекламой. Согласно имеющейся документации, срок приема заявок от участников обозначен до 24 ноября. Затем будет проведен электронный аукцион, в ходе которого будет объявлен победитель. Выбранному подрядчику будет предстоять выполнить работы по изготовлению, доставке к месту монтажа, монтажу изделий многократного применения, дальнейшему обслуживанию, демонтажу и доставке к месту хранения.

Согласно опубликованным документам, в городе появятся новые светящиеся шары, атмосферные фотозоны, переливающиеся разноцветными огнями замки, поздравительные надписи и фигуры четверых героев популярного мультсериала "Смешарики".

Монтаж украшений необходимо осуществить до 17 декабря. Затем на подрядчика ляжет ответственность за обслуживание с момента монтажа до момента демонтажа. А демонтаж следует выполнить в промежутке с 24 по 31 января.

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