Синоптики предупредили жителей Ростовской области о мокром снеге с дождем

В Ростове сегодня, 4 февраля, мокрый снег может пойти ближе к вечеру Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области с пятницы по воскресенье, то есть с 4 по 6 февраля, ожидается снижение температуры, также возможны осадки с мокрым снегом. Об этом предупреждают синоптики Гидрометцентра.

Так, например, в Ростове-на-Дону сегодня, 4 февраля, мокрый снег может пойти ближе к вечеру. В течение дня будет +3, ночью столбики термометров опустятся до -3 градусов.

В субботу и воскресенье - 5 и 6 февраля - прогнозируют в светлое время суток около 0 градусов, ночью до -4 и, конечно же, осадки. Ветер с северо-западного в пятницу сменится на юго-западный на выходных.

На севере области минус окажется более внушительным: днем от 0 до -5, ночью до -10 градусов.

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