Правоохранители еще уточняют детали происшествия. Фото: отдел пропаганды УГИБДД.

Три авто столкнулись на подъезде к зоне отдыха в Ростове-на-Дону. Такие данные утром 4 февраля поступили от сотрудников отдела пропаганды УГИБДД.

В 7.30 в 36-летний водитель Datsun on-DO, предварительно, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там машина зацепила «ВАЗ-2107». Легковушку развернуло, и она въехала в Hyundai Elantra, а после этого отлетела в кювет и опрокинулась.

Как ни странно, пострадавших в этом ДТП нет, только машины получили механические повреждения. Правоохранители еще уточняют детали происшествия. Водителей просят быть внимательными на дорогах.

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