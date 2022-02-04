Для удобства автомобилистов ВТБ запускает онлайн сервис «Мой авто» Фото: Макавеев Иван

Онлайн-платформу для решения всех вопросов, связанных с приобретением и обслуживанием автомобиля, в числе которых – покупка за свой счет или в кредит, оплата налогов, штрафов и парковки, пополнение счетов транспондеров и многое другое первым из банков запускает ВТБ. Как заявил в ходе пресс-конференции заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, только в этом году суперсервисом смогут воспользоваться порядка 6 млн клиентов.

- Ежемесячно ВТБ Онлайн пользуются более 12 млн наших пользователей, при этом каждый второй из них – автовладелец, который регулярно оплачивает топливо, штрафы и совершает другие платежи, - добавил топ-менеджер. - Все эти вопросы клиенты привыкли решать в разных каналах. Создавая автомобильный суперсервис, мы хотели избавить пользователей от этих рутинных операций, предоставив весь комплекс необходимых услуг дистанционно и в «одном окне». Аналогов продукта в таком объеме и внутри банковского приложения на рынке нет. Во втором квартале мы планируем представить его и клиентам других банков.

В настоящее время платформа доступна клиентам в ВТБ Онлайн в разделе «Услуги».

После добавления транспортного средства из базы ГИБДД в «один клик» клиент сможет полностью обслуживать свою машину: оплачивать без комиссии штрафы, парковки, проезд по платным дорогам, налог, приобретать полис ОСАГО и КАСКО, не заполняя данные транспортного средства.

На этой же площадке возможна продажа автомобиля через партнеров банка. Чтобы приобрести авто онлайн, необходимо самостоятельно выбрать ее марку и модель на витрине или оставить заявку на подбор через персонального автоконсьержа. Провести сделку пользователи смогут как за наличные средства, так и в кредит с дисконтом 2,4 п.п. от базовой ставки банка.

До конца первого полугодия 2022 года в рамках цифровой платформы «Мой авто», помимо уже запущенных услуг, будут доступны запись и проведение техобслуживания, помощь на дорогах, а также сопровождение коммерческих транспортных средств, в том числе оформление машины в лизинг.

К слову, в конце прошлого года на базе суперсервиса «Мой авто» клиент ВТБ уже подписал первый договор купли-продажи автомобиля в цифровом формате через мобильное приложение, не выходя из дома. А перевод процесса полностью в онлайн и подпись документов через смартфон существенно упростят процесс покупки автомобиля и постановки его на учет в ГИБДД.