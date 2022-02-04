Муниципальные поликлиники и больницы Ростовской области переведут в областное подчинение

Главный акцент - на усиление первичной медпомощи. Фото: сайт правительства Ростовской области

Муниципальные больницы в Ростовской области до 1 марта должны начать переход в региональное подчинение. Об этом губернатор региона Василий Голубев заявил в правительстве региона на заседании по работе министерства здравоохранения.

- К передаче муниципального здравоохранения в ведение области необходимо приступить не позднее 1 марта 2022 года. Акцент на укрепление первичной медицинской помощи должен быть сохранен и в последующие годы, и здесь отдельное направление – доукомплектование медучреждений персоналом, - обратил внимание губернатор.

Так, в 2021 году по программе «Земский врач» и «Земский фельдшер» выплаты получили 77 врачей и 37 средних медработников. Это на 35% больше, чем в прошлом году.

Также за минувший год для муниципальных больниц были закуплены и установлены 25 модульных зданий, еще 8 — из резервного фонда и 76 автомобилей.

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