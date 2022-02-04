О снеге и гололеде предупредили спасатели жителей Ростова

Ростовчан просят во время гололеда не забывать об осторожности
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове в ближайшее время испортится погода, рассказали в ГО и ЧС города. По данным ведомства, в период с пятого по седьмое февраля в донской столице и местами по области будет идти мокрый снег, ночью и утром обещают гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица.
По прогнозам синоптиков, в субботу, пятого февраля, в Ростове будет – 2 градуса , днем -1, вечером также -1.
В воскресенье, шестого февраля, утром будет -3 градуса, вечером днем и вечером +1.
Специалисты рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим, оставлять машины только на парковочных площадках, не препятствовать работе общественного транспорта.
Пешеходам следует переходить дорогу только в разрешенных местах. Также ростовчан просят держаться как можно дальше от легких построек, мачт, рекламных щитов и деревьев.
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