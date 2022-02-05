В центре Ростова планируют возвести жилой дом в историческом стиле

Организация, которая планирует строительство, на рынке уже с 1992 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове на Социалистической застройщик собирается возвести жилой дом в историческом стиле площадью в 14 тысяч квадратных метров, сообщает «Город N».

Чтобы выкупить участок под будущее здание, строительная компания оформила кредит в размере 299 млн рублей. Ссуду клиенту банк предоставил до 30 сентября.

- Для нас это первый опыт приобретения земли совместно с банком. Проект мы рассматривали с несколькими кредитными организациями, - рассказал учредитель фирмы-застройщика Виталий Финенко.

Известно, что организация, которая планирует новое строительство, на рынке уже с 1992 года. Один из наиболее известных проектов - ЖК «Измаильский квартал».

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Для решения этой задачи будет создана межведомственная рабочая группа (подробности)