2,5 млн рублей за несуществующий кредит заплатила жительница Ростовской области

Сейчас бандита разыскивает полиция Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области разыскивают очередного телефонного мошенника. На этот раз жертвой обмана оказалась жительница Матвеево-Курганского района, женщина потеряла более 2,5 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Как выяснили полицейские, бандит позвонил и представился сотрудником банка. С первых же секунд беседы мужчина огорошил жертву заявлением, что на ее имя оформлен кредит, который нужно очень быстро погасить.

«Специалист» предупредил о возможных проблемах, если деньги не вернут в срок. Потом признался, что хочет помочь в деле и предложил перейти в мессенджер. В сообщениях он прислал инструкцию. Женщина, следуя указаниям, оформила на свое имя несколько кредитов, а потом перевела все на чужой счет. После этого мошенник перестал отвечать на звонки.

- Возбуждено дело. Преступнику грозит до 10 лет тюрьмы. Сейчас уточняют лиц, причастных к преступлению, - добавили в МВД.

Полицейские напоминают: нельзя верить людям, которые звонят с незнакомых номеров и угрожают потерей денег. Лучше сразу завершить такой разговор и обратиться по официальным телефонам или лично прийти в офис организации.

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