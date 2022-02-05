Неработающие пенсионеры начали получать проиндексированные выплаты на Дону

В феврале жители Дона должны получить доплату за январь Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области неработающие пенсионеры начали получать проиндексированные выплаты. Об этом сообщили в Пенсионном фонде, передает «Городской репортер».

Так, по данным издания, вместе с месячной выплатой жители Дона должны получить доплату за январь. Все суммы рассчитают автоматически.

Страховые пенсии сначала увеличили на 5,9%, а с 1 февраля из-за изменений в федерльных законах плату повысили до 8,6%. Если говорить в денежном эквиваленте, то в среднем выплаты стали больше на 1,4 тысячи рублей. Теперь неработающим пенсионерам обещают примерно по 17,3 тысячи рублей.

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