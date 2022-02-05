В Ростове с 7 по 10 февраля проведут массовые отключения электричества

Об отключениях предупреждает АО «Донэнерго» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 7 по 10 февраля тысячи жителей Ростова останутся без электричества. Подробный график отключений опубликовали на сайте АО «Донэнерго». Обесточивать здания будут из-за плановых работ.

Так, 7 февраля отключения затронут следующие адреса: Степана Разина, 2-54, 3Б, 3В, 3Г, 9А, 9-11, 6-я Кольцевая, 9, 5-я Кольцевая, 2, Ясная, 33, 35А, Профсоюзная, 121, 121А, 121Б, 119, Силикатный, 1А, 1Б, 2, Жмайлова, 17, 17/1, 19, 19/1, Стачки, 212, 222А, 218, 216, 219/2, 217/3, 217/2, 221, 219, 221/1, Содружества, 43, 41, 41/1, Зорге 64, Коммунистический, 34/2.

8 февраля света не будет в домах на Спартаковской, 26/61, Стачки, 14, 18/27, 22/1, 27, 27/2, Дунаевского, 10, Плеханова, 1А, 12, Литвинова, 4, 12, Батуринской, 2-8, 15/1, 15/15, 13/14, Свердловской, 3-5, 37, Кулагина, 48, 339 Стрелковой Дивизии, 23А, 23В, 25/1, 23/2, 23, 21, 23/1, 21/1, 16, 25, 23/3.

9 февраля электричество отключат на 2-ой Пролетарской, 70-84, 91-115, Кирилловском, 1-15, 2-14, Мезенском, 1-27, Охотском, 1-31, 2-38.

10 февраля отключения планируют по адресам: Чкалова, 54-94, 47-75, Кировоградская, 2-30, 9-19, Ляпидевского, 2-12, Леваневского, 33-39, Железнякова 1-7, 2-10, Кизитериновская балка, 1-47, 2-50, Комсомольская, 83-87, 86-96, 45-я линия, 9-11, Сарьяна, 82-86, Ручейная, 1-13, 2-10, Александровский Спуск, 2-6, Губаревича, 46-92, 39-75.

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